أحدهما بكورونا.. "المستشفيات التعليمية" تعلن وفاة اثنين من العاملين بها

كتب - أحمد جمعة:

نعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، اليوم الاثنين، اثنين من العاملين بها، وهما خميس عامر بإدارة العلاقات العامة بمستشفى دمنهور التعليمي، وخالد حجاج فني التمريض بمستشفى بنها التعليمي.

وتقدم الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة، ونواب رئيس الهيئة وجميع العاملين بخالص التعازي والمواساة لأسر الفقيدين.

وقال مصدر بالهيئة، لمصراوي، إن "عامر" توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بينما "حجاج" توفي بسبب جلطة في المخ.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة خروج 61 مصابا بفيروس كورونا المستجد من المستشفيات بعد تعافيهم.

وقالت في بيان اليوم، إن 25 حالة من مصابي كورونا خرجوا من مستشفى بنها التعليمي بالقليوبية و 28 حالة من مستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة، و8 حالات من مستشفى الأحرار التعليمي.