تبدأ غدا ولمدة 72 ساعة.. تفاصيل الحجز الإلكتروني لشقق دار مصر بـ5 مدن

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كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الحجز الإلكتروني بالأسبقية لشقق دار مصر في 5 مدن جديدة، غدا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة صباحا، ويستمر ذلك حتى الساعة 11.59 من مساء يوم الخميس المقبل.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت عن التقديم لشقق دار مصر يوم 3 مايو الماضي، في 5 مدن هم (15 مايو- السادات- العاشر من رمضان- بدر- برج العرب الجديدة).

ويصل عدد الشقق المطروحة للحجز الإلكتروني 1061 شقة كاملة التشطيبات، للدورين (الأرضي- الأخير) فقط، حيث تتواجد الوحدات داخر كامبوند محاط بسور خرساني، مع امكانية تنفيذ بوابات إلكترونية، كما يوجد شركة للصيانة ونظافة المشروع وكذلك أفراد أمن دائمين، وتصل مساحات الشقق لـ 115 مترا وحتى 150 مترا، كما تتكون الوحدات من 3 غرف ومطبخ وحمام.

ويستطيع فقط من تقدم بالتقديم عبر الموقع الإلكتروني وسدد جدية الحجز التي تصل لـ50 ألف جنيه خلال فترة التقديم.

وتمثلت إجراءات الحجز بالأسبقية، في الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي، تظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، تظهر شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز، تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

نظام السداد:

وبعد أن سدد الحاجز الـ 50 ألف مقدم حجز، في حالة حجز الوحدة يستكمل سداد جدية الحجز لـ10% من إجمالي ثمن الوحدة، بجانب 1.5 مصاريف إدارية ومجلس أمناء، وذلك خلال شهرين من انتهاء الحجز.

- يتم سداد دفعات ربع سنوية بقيمة 10 آلاف جنيه لحين اسلام الوحدة على أن يتم سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

- سداد 15% من ثمن الوحدة عند الاستلام، وباقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد أو 5 أو 7 سنوات لكن بفائدة.

- في حالة سداد باقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ الحجز يتم خصم 8% من القيمة الإجمالية للوحدة.