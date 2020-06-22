سرعة الرياح 11.6 متر في الثانية.. البيئة: فرص التلوث متوسطة اليوم

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم الاثنين، على مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

الاثنين

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء متوسطة على شمال وشرق وغرب القاهرة، وجيدة على وسط وجنوب القاهرة، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.6 متر في الثانية إلى 8.2 متر في الثانية.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء متوسطة على (دمياط - شبين الكوم - كفرالشيخ - المنصورة - الزقازيق - بلبيس - المحلة - البحيرة - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خاصة ليلا.

وتترواح سرعة الرياح من 0.6 متر في الثانية إلى 9 أمتار في الثانية.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء متوسطة على (الفيوم - المنيا – أسيوط – قنا – الظاقصر)، وجيدة على (أسوان – سوهاج – بني سويف)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.5 متر في الثانية إلى 8.1 متر في الثانية.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء متوسطة على الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 1.5 متر في الثانية إلى 8.4 متر في الثانية.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء متوسطة على (بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء)، وجيدة على جنوب سيناء، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.2 متر في الثانية إلى 11.6 متر في الثانية.