بتكلفة 1.2 مليار جنيه.. وزيرا البيئة والتنمية المحلية يناقشان خطة منظومة المخلفات

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا عبر تقنية "فيديوكونفرانس"، حيث تم بحث خطة تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات للعام المالي القادم ٢٠٢٠ /٢٠٢١، بالإضافة لمتابعة إجراءات تنفيذ المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة والمدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات بالمحافظات وفقا للجدول الزمني للخطة، وذلك في إطار التعاون بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة، وضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في تنفيذ المنظومة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذا العام وهو الثاني لخطة تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات يتضمن عددًا من المعايير التي سيتم مراعاتها، ومنها إعطاء الأولوية لعدد من المحافظات لاستكمال البنية التحتية للمنظومة بها، والانتهاء من تنفيذ عدد من مناطق الخدمة ببعض المحافظات، مما سيتيح الفرصة للبدء في إبرام عقود التشغيل بمشاركة القطاع الخاص للإسراع بتنفيذ المنظومة ليشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى النظافة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن اللقاء تناول وضع منظومة المخلفات بالمحافظات التي يعمل بها البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والموقف الحالي للبنية التحتية للمنظومة بتلك المحافظات.

وأضافت أنه تم مناقشة ما يخص المنظومة من برامج التشغيل وإجراءات إغلاق عدد من المقالب العشوائية للقضاء على الأثر البيئي والصحي لها، والشق المتعلق بالدعم المؤسسي لمنظومة المخلفات وقانون المخلفات الجديد.

من جانبه قال اللواء محمود شعراوي، إن الوزارة تتابع مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة بالمحافظات ووضع مؤشرات لعمليات المراقبة وفقاً للجداول الزمنية للتنفيذ وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية (وزارة الإنتاج الحربي - الهيئة العربية للتصنيع).

وأضاف "شعراوي"، أنه في إطار دور وزارة التنمية المحلية وما تقوم به لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة قامت الوزارة بإعداد المخطط التنفيذي للعام المالي 2020 – 2021 وتبلغ إجمالي تكلفته حوالي 1.2 مليار جنيه وذلك لتطوير البنية التحتية للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة المحافظات والوقوف على أولويات المشروعات التي سيكون لها أكبر الأثر ليشعر المواطن المصري بوجود تحسن في منظومة النظافة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه خلال العام الماضي قامت الوزارة بمتابعة جهود المحافظات في رفع والتخلص الآمن لحوالي 33 مليون طن من المخلفات، بالإضافة إلى التخلص الآمن من مقلب سندوب بمحافظة الدقهلية وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بسعة 1200 طن يوميًا وتطوير مصنعي دفرة والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية عن طريق رفع التراكمات وإنشاء خط جديد بطاقة 1200 طن يوميًا.

وقال "شعراوي"، إن الوزارة وضعت معايير تضمن تحقيق أكبر قدر من تغطية الخدمات بمناطق الخدمة وسيصل عددها إلى 12 محافظة بنسبة إنجاز يصل إلى 70% من المراد تحقيقه.

وأكد الوزير، أنه سيتم عرض نتائج المخططات ومؤشرات أدائها على رئيس الوزراء خلال الفترة القادمة لاعتمادها وإقرارها لبدء التنفيذ بداية من شهر يوليو المقبل.

كما بحث الوزيران الآليات الجديدة التي تناقشها وزارة التنمية المحلية لتحصيل الرسوم الخاصة بالنظافة بما يضمن الاستدامة المالية لعمليات التشغيل.​