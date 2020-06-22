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سرب الامتحان عبر واتس آب.. تحديد طالب بجروب "بالغش اتجمعنا"

04:18 ص الإثنين 22 يونيو 2020
سرب الامتحان عبر واتس آب.. تحديد طالب بجروب "بالغش اتجمعنا"

تحديد طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية

القاهرة - (أ ش أ):

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للثانوية العامة أثناء تواجده باللجنة عقب بداية الإمتحان وتسريبه عبر تطبيق "الواتس آب" من خلال جروب معنون "بالغش إتجمعنا" .

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات الإدارية والقانونية حياله.

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Asha
تسريب الامتحانات امتحانات الثانوية العامة الغش الالكتروني بالغش اتجمعنا

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