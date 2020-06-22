كورونا في 24 ساعة| اشتباه إصابات في لجان الامتحانات وحجز كمية من لقاح إكسفورد واقتربنا من 9 مليون ح



تعرض بعض الطلاب والمعلمين لحالات إعياء واشتباه الإصابة بكورونا قبل الامتحان وأثناءه، ثم تم نقلهم إلى المستشفى، وعددهم 7 معلمين و11 طالبًا.

وقال الدكتور على الغمراوي، المدير الفني لغرفة صناعة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أن مصر اتفقت على حجز كمية من "لقاح إكسفورد" لعلاج فيروس كورونا المستجد، من خلال شركة أسترازينكا، مؤكدًا أن مصر ستكون من أوائل الدول التي تحصل على اللقاح بمجرد بدء توزيعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

السيسي يوجه بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا

انخفاض محدود.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الأحد

غرفة صناعة الدواء: مصر اتفقت على حجز كمية من "لقاح إكسفورد"

وزير التعليم لـ"طلاب الثانوية": "لو خالطت مصاب كورونا ماتجيش الامتحانات"

كورونا وغش وبوكليت.. 5 مشاهد من أول أيام امتحانات الثانوية العامة

"الصحة" تنصح مخالطي حالات كورونا بشأن المضادات الحيوية



اشتباه في حالة كورونا جديدة داخل لجنة امتحان ثانوية عامة في الشرقية

لتقديم الدعم النفسي.. مستشفى سوهاج التعليمي يستقبل مرضى كورونا بالورود

6 حالات اشتباه في كورونا داخل اللجان.. ملخص اليوم الأول للثانوية بالمحافظات

تتنافس على محاربة كورونا.. أبرز 6 لقاحات منتظرة

بكين: 230 ألف اختبار حمض نووي يوميًا لسرعة احتواء عودة "كورونا"

البرازيل: إصابات كورونا 1.03 مليون والوفيات 49 ألفا و976

باحثون صينيون يبدأون المرحلة الثانية من تطوير لقاح محتمل ضد كورونا

حصيلة كورونا في العالم تتجاوز ٨.٨١ مليون إصابة وأكثر من ٤٦٤ ألف وفاة

وصل للتجربة النهائية و"الصحة العالمية" تحدثت عنه.. هل اقترب "اللقاح المنتظر" لكورونا؟

فرنسا: حصيلة إصابات كورونا تجاوزت ١٩٨ ألفا حالة والوفيات تخطت ٢٩ ألفا

إيطاليا: خلال أسبوع سنضع اللمسات النهائية على خطة للتعافي بعد كورونا

مسؤول روسي: اللقاح الذي تم تطويره يحمي من فيروس كورونا أكثر من عامين