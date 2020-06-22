أكثر الكلمات إنتشاراً

رجاء الجداوي سد النهضة فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة جورج فلويد الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

"المحامين" تعلن تشكيل هيئة مكتب المجلس الجديد

12:40 ص الإثنين 22 يونيو 2020
"المحامين" تعلن تشكيل هيئة مكتب المجلس الجديد

نقابة المحامين

(مصراوي):

عقد مجلس نقابة المحامين، اجتماعه الأول، برئاسة النقيب العام رجائي عطية، الأحد، وأسفر عن تشكيل هيئة مكتب النقابة.

وأعلن نقيب المحامين، تفويضه من قبل 17 عضوًا في المجلس لتشكيل هيئة المكتب، مضيفًا: "الاجتماع اليوم مكتمل نصابه القانوني ولا يؤثر فيه من تخلفوا عنه، ونأمل في أن ننهض بالنقابة والمحاماة".

وأكد: "من فاتهم أن يكونوا في التفويض الذي أتاني باختيار هيئة المكتب، هم في القلب، وجزء لا يتجزأ من مجلس النقابة وشركائنا في مهام المجلس الجسيمة".

وكشف أن الرأي استقر على تشكيل هيئة المكتب من أولًا بالوكالة وهم مجدي سخي، محب المكاوي، عمر هريدي، يحيى التوني، أما الأمانة العامة: حسين الجمال، محمود الداخلي، أسامة سلمان، أبو بكر ضوه، فيما جاء في أمانة الصندوق كلًا من سيد عبدالغني وعبدالمجيد هارون.

رجائي عطية نقابة المحامين

الخبر التالى:

​وكيل كلية أصول الدين لأئمة الصومال: مناهج الأزهر هي الحارس الأمين على العقيدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 55233

    عدد المصابين

  • 14736

    عدد المتعافين

  • 2193

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9004668

    عدد المصابين

  • 4786569

    عدد المتعافين

  • 468690

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:غرفة صناعة الدواء: مصر اتفقت على حجز كمية من "لقاح إكسفورد"