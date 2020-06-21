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رئيس "خارجية النواب": خطاب السيسي تجسيد لقوة مصر الشاملة

11:33 م الأحد 21 يونيو 2020
رئيس "خارجية النواب": خطاب السيسي تجسيد لقوة مصر الشاملة

الرئيس السيسي في المنطقة الغربية العسكرية

(مصراوي):

قال كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس في المنطقة الغربية العسكرية، تجسيد للقوة الشاملة المصرية، سواء القوة السياسية أو الاقتصادية أو المقدرات القومية الهائلة التي تتمتع بها مصر.

وأضاف كريم أن الرئيس السيسي دشن سياسة خارجية عززت الأمن القومي المصري، بأبعاده كافة خاصة الأبعاد السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، ووضع محددات للسياسة الخارجية قوامها عدم التدخل في الشئون الداخلية سواء في مصر أو في دول الجوار ذات الصلة بالأمن القومي المصري والعربي.

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