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إصابة 14 معلمًا في حادث سير خلال عودتهم من مراقبة الثانوية العامة بسوهاج (صور)

10:46 م الأحد 21 يونيو 2020
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(مصراوي):

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المعلمين، وقوع حادث سير على طريق "أسيوط / سوهاج" الزراعي أمام قرية الصوامعة، لميكروباص يقل معلمين قادمين من أعمال مراقبة امتحان اللغة العربية اليوم الأحد، لطلاب الثانوية العامة نتج عنه إصابة 14 معلمًا بينهم اثنين في حالة خطيرة.

وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، قيادات النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج برئاسة عبدالرءوف حمدون، بالتحرك إلى موقع الحادث أمام قرية الصوامعة التابعة لمركز طهطا.

وأكد نقيب معلمي سوهاج، أنه تم التواصل مع اللجنة النقابية بطهطا برئاسة محمد فاهم رئيس اللجنة بالتوجه إلى المستشفى، وأفاد بأنه تم نقل الحالات المصابة إلى مستشفيات أسيوط وسوهاج الجامعي، و على الفور توجه رؤساء اللجان النقابية لمتابعة الإسعافات التي جرت للملاحظين المصابين، وخرج بعضهم ومازال الباقي تحت الرعاية.

سوهاج حادث سيارة إصابة معلمين مراقبي الثانوية العامة

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