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الكنيسة: ندعم القيادة السياسية والقوات المسلحة للدفاع عن الأمن القومي وحدود مصر

10:16 م الأحد 21 يونيو 2020
الكنيسة: ندعم القيادة السياسية والقوات المسلحة للدفاع عن الأمن القومي وحدود مصر

الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية

(مصراوي):


أعلنت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، في بيان لها اليوم الأحد، أنه تتابع التطورات والتحديات التي تمر بها المنطقة، مؤكدة دعمها للقيادة السياسية وقواتنا المسلحة في جميع الخطوات والإجراءات والقرارات التي يتخذها للدفاع عن الأمن القومي المصري وحماية حدودها.

وتثمن الكنيسة حرص مصر الدائم علي دبلوماسيتها السياسية، وحجم تمسكها بالمسارات السلمية في حل الأزمات الإقليمية، ورفض التدخل في شئون الدول ونحن نفخر بجيشنا الوطني الذي يبذل الغالي والثمين من أجل الحفاظ على وطننا الغالي مما يتطلب ضرورة الاصطفاف الوطني لكافة أطياف المجتمع خلف قيادتنا السياسية الحكيمة وقواتنا المسلحة الباسلة.

واختتم البيان: "نصلي إلى الله أن يسود السلام العالم وينعم على منطقتنا بالاستقرار، ويحفظ وطننا من كل شر".

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