أكثر الكلمات إنتشاراً

رجاء الجداوي سد النهضة فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة جورج فلويد الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

برلماني: علاج الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة بالمجان يحميهم من كورونا

10:16 م الأحد 21 يونيو 2020
برلماني: علاج الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة بالمجان يحميهم من كورونا

النائب فايز بركات

(مصراوي):

أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بإطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار "100 مليون صحة" لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى القوافل العلاجية بمحافظات الجمهورية كافة.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن الأشخاص الأكثر عرضة للوفاة بسبب الفيروس، هم المصابون ببعض أمراض الرئة المزمنة والفشل الكلوي والذين يعانون من النقص في المناعة، حيث سيتلقى أصحاب الأمراض المزمنة، الخدمات الطبية اللازمة، وإتاحة صرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي.

وأوضح أن تحليل جديد أجرته مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بالولايات المُتحدة، أنَّ فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" كان أشد فتكًا 12 مرة بالمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، مقارنة مع الأصحاء، كما إن الفيروس قادر على إصابة الأشخاص الذين يُعانون من حالات مرضية مزمنة بستة أضعاف عن الآخرين، وفقاً لما نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

الأمراض المزمنة فيروس كورونا فايز بركات

الخبر التالى:

الكنيسة: ندعم القيادة السياسية والقوات المسلحة للدفاع عن الأمن القومي وحدود مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 53758

    عدد المصابين

  • 14327

    عدد المتعافين

  • 2106

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8863037

    عدد المصابين

  • 4718284

    عدد المتعافين

  • 464892

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض محدود.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الأحد