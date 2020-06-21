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نهاد صبيح ضيفة "صباحنا مصري" على الفضائية المصرية

09:48 م الأحد 21 يونيو 2020
نهاد صبيح ضيفة "صباحنا مصري" على الفضائية المصرية

نهاد صبيح

(مصراوي):

يستضيف برنامج "صباحنا مصري" في التاسعة من صباح الاثنين، على الفضائية المصرية، الكاتبة والأديبة ومدربة التنمية البشرية نهاد صبيح، في حوار مع الإعلامية سارة نجيب.

ومن المنتظر أن يدور الحوار، حول مواقع التواصل الاجتماعي والأسرة المصرية، ورسالة لطلاب الثانوية العام

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نهاد صبيح قناة mbc مصر برنامج صباحك مصري مواقع التواصل الاجتماعي سارة نجيب

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