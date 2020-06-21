غرفة المهن التعليمية ترصد الخدمات المقدمة للمعلمين أول أيام امتحانات الثانوية



(مصراوي):

رصدت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمهن التعليمية، الجهود التي بذلتها الفرعيات التابعة لها لتقديم الخدمات المطلوبة للمعلمين في أول أيام امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد.

وأوضحت تقارير الأداء تقديم الخدمة اللازمة للمعلمين قبل وبعد امتحان اللغة العربية الذي أداه نحو 667 ألفا و315 طالبًا وطالبة داخل 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، وشارك به أكثر من 152 ألف معلم في أعمال الملاحظة والرقابة.

ولم تتلق غرفة عمليات النقابة المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين أثناء فترة الامتحانات، شكاوى من المعلمين خلال اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، ومر الامتحان بشكل جيد، وتلقت النقابة إفادة بقبول اعتذارات 7 معلمين بعد أن تقدموا بما يثبت أن حالتهم الصحية، لن تسمح بالقيام بأعمال المراقبة على الامتحانات.

وأكدت غرفة عمليات النقابة العامة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن العديد من النقابات الفرعية، وفرت وسائل نقل مؤمنة لنقل المعلمين من مقار سكنهم أو الاستراحات التي يقيمون بها إلى لجان سير الامتحان ثم إعادتهم بعد انتهاء فترة الامتحان.

وتابعت غرف عمليات فرعيات النقابة بالمحافظات تجهيز وسائل النقل والخدمات اللازمة للمعلمين من الكمامات والمطهرات، منذ الخامسة فجرًا، منذ بدأ توافد ملاحظي ومراقبي امتحانات الثانوية العامة، على أماكن تجمع الأتوبيسات والميكروباصات التي خصصتها نقابة المعلمين الفرعية لنقلهم إلى مقار اللجان بمراكز المحافظة.