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"معدل الخطورة".. مصدر طبي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

07:55 م الأحد 21 يونيو 2020
"معدل الخطورة".. مصدر طبي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

رجاء الجداوي


كتب - أحمد جمعة:
كشف مصدر طبي عن تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، اليوم الأحد، داخل العناية المركزة بمستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية تأثرًا بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر الطبي الذي تابع حالتها الصحية لمصراوي: بالطبع، وضع الفنانة رجاء الجداوي على جهاز تنفس صناعي اختراقي وتركيب أنبوب حنجري يعني معدل خطورة لأي مريض حالياً.

وأوضح المصدر أنَّ هذه الحالة هيّ آخر مرحلة طبية للتعامل مع الحالات التي تقاربها في هذا الوضع.

وفي وقت سابق، ذكر مصدر طبي بالمستشفى إن الفريق الطبي المعالج وضع "الجداوي" على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو جهاز متصل بأنبوبة حنجرية لضخ هواء الأكسجين مباشرة إلى داخل الرئتين، دون المرور على الأنف.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت بعد تدهور حالتها وعدم قدرتها على التنفس بالطريقة العادية باستنشاق الأكسجين عن طريق الفم والأنف.

كانت رجاء الجداوي أجرت 3 تحاليل PCR منذ دخولها المستشفى، الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، والثاني بعد يومين من تلقيها حقن بجرعة بمصل البلازما المتعافين بيومين، والثالث كان أمس وظهرت نتائج التحاليل إيجابية.

وأصيبت الجداوي، 82 سنة، بفيروس كورونا المستجد، ودخلت مستشفى العزل بالإسماعيلية، عقب انتهائها من تصوير مسلسل لعبة النسيان، الذي عرض في رمضان الماضي.

رجاء الجداوي مستشفى ابوخليفة الاسماعيلية فيروس كورونا

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