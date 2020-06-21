الإفتاء: غدًا أول أيام شهر ذي القعدة
07:40 م الأحد 21 يونيو 2020
كتب- محمود مصطفى:
أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا الاثنين، الـ22 من يونيو 2020، هو أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1441 هجرية.
وتقدمت دار الإفتاء المصرية، بالتهنئة بهذه المناسبة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمتين العربية والاسلامية، داعية المولى عز وجل أن يعيد عليها هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.
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