برلماني: 73% من المصريين انخفضت رواتبهم بسبب جائحة كورونا

(مصراوي):



قال خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، إن جائحة كورونا تسببت في مشكلات نفسية للعديد من الأشخاص، خاصة بالنسبة للذين يفشلون في التعاطي بشكل إيجابي مع هذا الظرف، حيث تكمن المشكلة في فكرة الحرمان من شيء، مثل عدم القدرة على الذهاب إلى المساجد أو الكنائس، أو عدم القدرة على الخروج أو زيارة الأهل، أو عدم التيقن من ما سيحدث غدًا، مشددًا على ضرورة حماية الإنسان لنفسه ولجهازه العصبي عن طريق تحديد ما يؤثر به وما لا يؤثر به، حتى لا يصل الحال بالشخص إلى التأثر بأي شيء أو كل شيء.

وأشار البرلماني، إلى أنه من الضروري التعامل مع المرض على أنه حالة قائمة، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن حوالي 2 مليون مصري يعانون من الاكتئاب، وهو رقم كبير، كما أن التأثيرات الاقتصادية للجائحة تنذر بتداعيات سلبية خطيرة على جهود الحكومة الهادفة إلى القضاء على الجوع وسوء التغذية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام سيحدد مداها وعمقها مدى الانتشار الزماني والمكاني للفيروس.

وأضاف أنه طبقًا لتقرير الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة إعداد دراسة لقياس أثر فيروس كورونا على حياة الأسرة المصرية، فإن 61.9% من إجمالي الأفراد تغيرت حالتهم العملية، ومن ضمن الآثار السلبية لأزمة كورونا على المواطنين، أن 50% من الأُسر تلجأ للاقتراض و17% تعتمد على المساعدات، و73.5% انخفضت رواتبهم، وهو ما يكشف تأثر المستوى الاقتصادي للأسر المصرية بسبب جائحة كورونا.

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