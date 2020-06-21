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الصحة توجه بسرعة صرف أدوية مرضى كورونا المعزولين منزليا

04:30 م الأحد 21 يونيو 2020
الصحة توجه بسرعة صرف أدوية مرضى كورونا المعزولين منزليا

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

وجّه الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، بالتنبيه على مديري مراكز الرعاية الأساسية بالمحافظات؛ لاستلام الكميات اللازمة من أدوية فيروس كورونا من مخازن التموين الطبي.

وأشار حساني في خطابه إلى مديري مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات، لتوزيع الأدوية على الإدارات المختلفة طبقا لأعداد ونسب الإصابة بكل إدارة صحية.

وشدد الخطاب على عمل طلبية بإجمالي الاحتياج يكفي لمدة أسبوعين من رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي لتوفيرها للعزل المنزلي، مع التنبيه على سرعة توصيل بروتكولات العلاج لمستحقيها بأسرع وقت.

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هالة زايد وزيرة الصحة الأدوية فيروس كورونا مرضى كورونا المعزولين

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ننشر أماكن صرف أدوية "كورونا" للمعزولين منزليًا في القاهرة

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