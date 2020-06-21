نشأت الديهي يعلن خضوعه للعزل المنزلي لعدة أيام

أعلن الإعلامي نشأت الديهي، الرئيس التنفيذي لقناة ten، خضوعه للعزل المنزلي لعدة أيام، مطالبا الجميع بالدعاء له لتجاوز المحنة.

وقال الديهي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أخضع للعزل المنزلي لعدة أيام.. دعواتكم".

أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وضعه في العزل المنزلي لعدة أيام لمخالطته أحد مصابي كورونا.

وقال هيكل، في تصريح له عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك : الحمد لله الذى لايحمد على مكروه سواه.. نظرا لمخالطة أحد مصابي كورونا ، تم وضعي فى العزل المنزلي لعدة أيام".