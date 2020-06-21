أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

ماعت تطالب بفتح تحقيق دولي في مقتل شاب مصري بالسعودية

03:18 م الأحد 21 يونيو 2020
ماعت تطالب بفتح تحقيق دولي في مقتل شاب مصري بالسعودية

مؤسسة ماعت للسلام والتنمية

كتب- محمد نصار:

أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بأشد العبارات مقتل الشاب المصري أحمد سعيد محمد الطاهر (27 عامًا)، من مواليد محافظة الشرقية، ويعمل مندوب مبيعات في مدينة جدة السعودية، على يد مواطن سعودي، أطلق النار عليه بسبب "ركنه" سيارته بالقرب من منزله، الأمر الذي يخالف القانون السعودي والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وأكدت ماعت، في بيان، اليوم الأحد، أن الحق في الحياة هو مبدأ أخلاقي يستند على الاعتقاد بأن للإنسان الحق في العيش وعدم التعرض للقتل من قبل إنسان آخر، وهو الحق الذي نصت عليه كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية وجميع الأديان السماوية، فالمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه"، وترى مؤسسة ماعت أن هذا الحق هو الحق الأعلى والأساسي الذي تقوم عليه جميع حقوق الإنسان.

وطالبت المؤسسة، المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج نطاق القانون بفتح تحقيق دولي مستقل في الحادثة، كما تطالب السلطات السعودية بمحاسبة الجاني وعدم الإفلات من العقاب.

وطالب أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، السلطات السعودية بضرورة فتح تحقيق فوري في الواقعة ومحاسبة المواطن السعودي مرتكب الواقعة، كما طالب عقيل السلطات السعودية بتوفير الحماية لجميع المواطنين والأجانب المقيمين على أراضيها.

ماعة مقتل شاب مصري السعودية تحقيق دولي

الخبر التالى:

رفع سن المعاش وتعويض المصابين.. أبرز تعديلات "المهن الطبية" بعد إحالته إلى البرلمان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 53758

    عدد المصابين

  • 14327

    عدد المتعافين

  • 2106

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8863037

    عدد المصابين

  • 4718284

    عدد المتعافين

  • 464892

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تحدد 6 خضروات وفواكه لتقوية المناعة ضد كورونا: تناولوها يوميا