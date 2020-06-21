ماعت تطالب بفتح تحقيق دولي في مقتل شاب مصري بالسعودية

كتب- محمد نصار:

أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بأشد العبارات مقتل الشاب المصري أحمد سعيد محمد الطاهر (27 عامًا)، من مواليد محافظة الشرقية، ويعمل مندوب مبيعات في مدينة جدة السعودية، على يد مواطن سعودي، أطلق النار عليه بسبب "ركنه" سيارته بالقرب من منزله، الأمر الذي يخالف القانون السعودي والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وأكدت ماعت، في بيان، اليوم الأحد، أن الحق في الحياة هو مبدأ أخلاقي يستند على الاعتقاد بأن للإنسان الحق في العيش وعدم التعرض للقتل من قبل إنسان آخر، وهو الحق الذي نصت عليه كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية وجميع الأديان السماوية، فالمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه"، وترى مؤسسة ماعت أن هذا الحق هو الحق الأعلى والأساسي الذي تقوم عليه جميع حقوق الإنسان.

وطالبت المؤسسة، المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج نطاق القانون بفتح تحقيق دولي مستقل في الحادثة، كما تطالب السلطات السعودية بمحاسبة الجاني وعدم الإفلات من العقاب.

وطالب أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، السلطات السعودية بضرورة فتح تحقيق فوري في الواقعة ومحاسبة المواطن السعودي مرتكب الواقعة، كما طالب عقيل السلطات السعودية بتوفير الحماية لجميع المواطنين والأجانب المقيمين على أراضيها.