90% نسبة الحضور.. رئيس المعاهد الأزهرية: فقه الثانوية في مستوى الطالب المتوسط

كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه لم ترد أي شكاوى من طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية، حول امتحان مادة الفقه.

وأضاف خليل في تصريحات لمصراوي، الأحد، أن نسبة حضور الطلاب لأول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية بلغت 90% على الأقل، مشيراً إلى أن الأسئلة جاءت جميعها في مستوى الطالب المتوسط.

وأشار إلى أنه تم نقل طالب بمعهد الدكتور طلعت السيد بمدينة نصر، إلى المستشفى، بعد ارتفاع درجة حرارته وشعوره بالإعياء، فضلا عن طالب آخر بمحافظة الشرقية، أصيب بارتفاع في درجة الحرارة، وتم وضعه بغرفة العزل، وتماثل للشفاء، وأدى الامتحان، وعاد إلى منزله سليما.

ونوه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أن جميع أسئلة مادة الفقه جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد أي جزئيات غامضة أو من خارج المنهج.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا ، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى12 طالبًا.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام: 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.