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شومان لأئمة الهند: الله قيض الأزهر للوقوف أمام المخاطر المهددة للأمة

12:53 م الأحد 21 يونيو 2020
شومان لأئمة الهند: الله قيض الأزهر للوقوف أمام المخاطر المهددة للأمة

عباس شومان

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان، الوكيل السابق للأزهر الشريف، إنه في ظل ما يموج به العالم اليوم من اضطرابات وفتن، يحاول بعض أصحاب المصالح والأهواء إلصاقها بالرسالات السماوية، لاستغلال كل ما يمكنهم استغلاله لتحقيق مآربهم الخاصة من خلال إشعال فتيل الحروب والصراعات بين البشر.

جاء ذلك خلال محاضرته عن "التعددية الفكرية فى الإسلام" لأئمة الهند المتدربين عبر تقنية فيديو كونفرانس، بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لصقل مواهب أئمة العالم الإسلامي الدعوية .

وأكد شومان أن الله عز وجل قد قيَّض الأزهر الشريف بعلمائه الأجلاء لينفوا عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وليقوموا بدورهم الوطني من خلال الوقوف سدًّا منيعًا أمام الأخطار التي تهدد أمن الأمة فكريًّا وثقافيًّا، ومحاولات النيل من نسيج المجتمع ووحدته واستقراره، وما ذاك إلا لإيمان الأزهر المطلق بالتعددية الفكرية، والمواطنة والعيش المشترك، وقبول الآخر المختلف لغة وفكرًا وثقافة وعقيدة، وهذه طبيعة إنسانية مشتركة ومبدأ مقرر في الشريعة الإسلامية السمحة.

ووجه الأئمة المتدربين بنشر سماحة ورقى ديننا الإسلامي بمبادئه وتعاليمه التي أرساها قبل أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان، وطالبهم بأن يقتدوا برسولنا الكريم، باندماجهم في مجتمعاتهم التي يعيشون فيها، وأن يكونوا إيجابيين فاعلين بمشاركتهم في نهضة مجتمعاتهم وتطورها وأن يكونوا خير سفراء للاسلام بأخلاقهم ومعاملتهم ، واحترام ثقافة الآخر.

عباس شومان الأزهر الشريف الرسالات السماوية

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