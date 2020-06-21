صادر له قرار هدم من 2017.. انهيار جزئي لعقار بحي الخليفة دون إصابات
كتب- محمد نصار:
تلقت غرفة عمليات حي الخليفة بلاغا بانهيار جزئي بواجهة العقار رقم 19 درب القليوبي بعرب اليسار.
وأكد الدكتور أحمد القزاز، رئيس حي الخليفة، متابعة إزالة العقار وذلك لما يمثله من خطورة داهمة، وتبين من المعاينة عدم وجود إصابات أو وفيات.
كما تبين أن العقار صادر له قرار هدم كلي رقم 31 لسنة 2017 ومكون من دور أرضي ودورين علوي أسقف خشبية وحوائط حاملة، وتم استدعاء مقاول الحي وإخلاء العقار من السكان وتنفيذ إزالة باقي العقار لتلافي الخطورة.
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