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مطار القاهرة يستقبل 39 رحلة استثنائية تقل 4 آلاف مصري.. اليوم

11:21 ص الأحد 21 يونيو 2020
مطار القاهرة يستقبل 39 رحلة استثنائية تقل 4 آلاف مصري.. اليوم

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

تستقبل صالات الوصول بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، 39 رحلة استثنائية على مدار الـ24 ساعة، ما بين رحلات ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 4024 مصريًّا عائدًا من الخارج منذ توقف الطيران بسبب فيروس كورونا.

وقالت مصادر بالمطار إن أعداد الرحلات انخفضت اليوم بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن تواصل الأعداد انخفاضها بشكل تدريجي حتى الأول من شهر يوليو المقبل، موعد استئناف الرحلات بشكل منتظم.

وأشارت المصادر إلى أن الرحلات القادمة تسيرها شركات طيران عربية، والشركة القابضة "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة؛ لنقل العالقين بدول الخارج.

ويخضع جميع ركاب الرحلات العائدين من الخارج للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بالمطار، ويتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة، تطبيقًا لتعليمات وزارة الصحة.

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أعلن عودة نحو 57 ألفًا من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية على متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية "مصر للطيران" وشركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك فى ضوء سعي الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة؛ من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كل مؤسسات الدولة الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية؛ لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.

مطار القاهرة الدولي رحلة استثنائية فيروس كورونا

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