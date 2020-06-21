نائب وزير الإسكان يتفقد "الحدائق المركزية" والحي السكني بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بجولة موسعة لتفقد سير العمل بجميع قطاعات مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، كما التقى بشركات المقاولات المُنفذة، لمتابعة خطة التنفيذ التفصيلية، والوقوف على المستجدات بالمشروع، ورافقه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ المشروع، وأفراد مجموعة العمل.

وطالب عباس، شركات المقاولات المُنفذة للمشروع، بتقديم برامج زمنية محدثة، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات بمواقع العمل المختلفة بالمشروع، لتعويض أي تأخر قد حصل فى معدلات التنفيذ نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ويتم تقديم هذه الجداول فى الاجتماع الدوري بالأسبوع المقبل.

واطمأن نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وصحة العاملين بالمشروع، وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشدداً على الالتزام بالتعليمات الصحية بجميع مواقع ومكاتب العمل، وأماكن مبيت العمال.

واستعرض المهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معدلات تنفيذ المشروع، بجميع القطاعات، والأجزاء التي يجرى الانتهاء منها، والاستعدادات لتشغيل بعض الحدائق مثل، الحديقة الإسلامية، وحديقة السينما المفتوحة، والمناطق الترفيهية.

وأضاف، أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهى حدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئى العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

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وعقب جولته التفقدية بمشروع الحدائق المركزية، انتقل، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ومرافقوه لتفقد الحي السكني "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقد أعمال تشطيب الفيلات، والأعمال المختلفة الجاري تنفيذها بالحي.

وأشار عباس، إلى أن الحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، تبلغ مساحته 1000 فدان، وبه 8 مجاورات، وجارٍ به تنفيذ 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالي، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني "سكني مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و103488 م2 تجاري وإداري، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.