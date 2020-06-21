وفاة 6 أطباء إثر إصابتهم بكورونا.. والنقابة تنعيهم
كتب - أحمد جمعة:
نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسي، 6 أطباء، اليوم الأحد، والذين توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
والأطباء هم:
- الدكتور عمر عبد الرافع - استشاري الباطنة ورئيس أقسام الباطنة بمستشفى أم المصريين سابقا.
- الدكتور هشام سعيد استشاري أنف وأذن وحنجرة بمستشفى أم المصريين.
- الدكتور مصطفى زيتون أستاذ النساء والتوليد بطب الزقازيق.
- الدكتور جمال صبري استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى التل الكبير بالإسماعيلية.
- الدكتور محمد أبوستيت أستاذ الجراحة طب الأزهر.
- الدكتور عماد حبيب استشاري الباطنة بمستشفى مغاغة بالمنيا.
ودعت النقابة الله أن يتقبلهم من الشهداء ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.
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