وفاة 6 أطباء إثر إصابتهم بكورونا.. والنقابة تنعيهم

كتب - أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسي، 6 أطباء، اليوم الأحد، والذين توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

والأطباء هم:

- الدكتور عمر عبد الرافع - استشاري الباطنة ورئيس أقسام الباطنة بمستشفى أم المصريين سابقا.

- الدكتور هشام سعيد استشاري أنف وأذن وحنجرة بمستشفى أم المصريين.

- الدكتور مصطفى زيتون أستاذ النساء والتوليد بطب الزقازيق.

- الدكتور جمال صبري استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى التل الكبير بالإسماعيلية.

- الدكتور محمد أبوستيت أستاذ الجراحة طب الأزهر.

- الدكتور عماد حبيب استشاري الباطنة بمستشفى مغاغة بالمنيا.

ودعت النقابة الله أن يتقبلهم من الشهداء ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.