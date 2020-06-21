كورونا في 24 ساعة| العالم يقترب من 9 مليون مصابًا و3 نصائح من الصحة العالمية للطلاب

إعداد - محمود علي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة.

ووجهت منظمة الصحة العالمية في مصر، عددًا من النصائح للطلاب قبل أن الذهاب إلى الامتحانات.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

عاود الانخفاض.. الصحة تعلن عدد الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس "كورونا"

التباعد والنظافة.. 3 نصائح من الصحة العالمية للطلاب قبل الامتحانات

بالصور.. ولادة قيصرية لمصابتين بكورونا داخل مستشفى حجر كفر الدوار

"الأطباء" تنعي استشاري أطفال توفي بكورونا

دراسة : 50% ارتفاعًا في التجارة الإلكترونية الفترة المقبلة بسبب الخوف من كورونا

تركوه منذ 13 يومًا.. أسرة "ضحية كورونا" بالشرقية ترفض استلام جثمانه

التايمز: بريطانيا تفرض "الوضع الطبيعي الجديد" مع تخفيف قيود كورونا

فلسطين تغلق عددا من المدن للحد من انتشار كورونا

مدير عزل الأقصر يكشف تفاصيل إصابته بـ"كورونا" فى آخر أيام عمله بالمستشفى

حصيلة كورونا في الولايات المتحدة: 2.24 مليون إصابة و119460 وفاة

ألمانيا: 601 إصابة بكورونا في 24 ساعة.. وإجمالي الحالات يتخطى 189 ألفا

"كورونا في الوطن العربي": 500 ألف إصابة.. و70% من الوفيات بأربع دول

حصيلة كورونا في العالم تتجاوز ٨.٧٢ مليون إصابة وأكثر من ٤٦١ ألف وفاة

تركيا تسجل 22 وفاة و1248 إصابة جديدة بكورونا

إيران تسجل ٢٣٢٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا و١١٥ وفاة