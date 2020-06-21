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174 مصريًا من العالقين في قطر يصلون إلى مطار القاهرة

12:17 ص الأحد 21 يونيو 2020
174 مصريًا من العالقين في قطر يصلون إلى مطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة العمانية مسقط، على متنهما 174 راكبا من المصريين العالقين في قطر، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالمطار، إن رحلة استثنائية رقم sm2818 لشركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، وصلت قادمة من سلطنة عمان على متنها 174 مصريًا من العالقين في قطر، وخصع ركاب الرحلة إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة،والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا.

مطار القاهرة قطر العالقين في قطر

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