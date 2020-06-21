174 مصريًا من العالقين في قطر يصلون إلى مطار القاهرة
كتب- محمد عبيد:
استقبل مطار القاهرة الدولي، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة العمانية مسقط، على متنهما 174 راكبا من المصريين العالقين في قطر، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقالت مصادر بالمطار، إن رحلة استثنائية رقم sm2818 لشركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، وصلت قادمة من سلطنة عمان على متنها 174 مصريًا من العالقين في قطر، وخصع ركاب الرحلة إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة،والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
53758
عدد المصابين
-
14327
عدد المتعافين
-
2106
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
8863037
عدد المصابين
-
4718284
عدد المتعافين
-
464892
عدد الوفيات
إعلان