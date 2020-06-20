برلماني يطالب بإنقاذ الآلاف من مرضى الفشل الكلوي

(مصراوي):



وجّه الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشان معاناة آلاف المرضى من الأطفال وكبار السن في بعض وحدات الغسيل الكلوي التي ترفض استقبالهم بسبب فيروس كورونا.

وقال النائب في طلب الإحاطة: "تزامنًا مع أزمة كورونا اتجهت أغلب المستشفيات إلى التركيز في تقديم الخدمات العلاجية للمصابين بالفيروس، وعدم الاهتمام ببعض المرضى، خصوصًا من أصحاب الأمراض المزمنة".

وأشار أبو العلا، إلى أن أعداد كبيرة ممن يعانون الفشل الكلوي ويحتاجون لجلسات غسيل بشكل منتظم أصبحوا أمام مأساة حقيقية بعدما لفظتهم بعض المستشفيات بسبب فيروس كورونا.

وحذر عضو مجلس النواب، من استمرار هذا النهج مع هؤلاء المرضى وعدم الانتظام في جلسات الغسيل، ما تسبب في تعرضهم لمضاعفات شديدة، فضلًا عن إصابة أعداد منهم بكورونا وهو ما يشكل خطر شديد على صحتهم، لاسيما أن أصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر في نسب الوفاة بسبب الفيروس المستجد.