أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

برلماني يطالب بإنقاذ الآلاف من مرضى الفشل الكلوي

11:35 م السبت 20 يونيو 2020
برلماني يطالب بإنقاذ الآلاف من مرضى الفشل الكلوي

النائب أيمن أبو العلا

(مصراوي):


وجّه الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشان معاناة آلاف المرضى من الأطفال وكبار السن في بعض وحدات الغسيل الكلوي التي ترفض استقبالهم بسبب فيروس كورونا.

وقال النائب في طلب الإحاطة: "تزامنًا مع أزمة كورونا اتجهت أغلب المستشفيات إلى التركيز في تقديم الخدمات العلاجية للمصابين بالفيروس، وعدم الاهتمام ببعض المرضى، خصوصًا من أصحاب الأمراض المزمنة".

وأشار أبو العلا، إلى أن أعداد كبيرة ممن يعانون الفشل الكلوي ويحتاجون لجلسات غسيل بشكل منتظم أصبحوا أمام مأساة حقيقية بعدما لفظتهم بعض المستشفيات بسبب فيروس كورونا.

وحذر عضو مجلس النواب، من استمرار هذا النهج مع هؤلاء المرضى وعدم الانتظام في جلسات الغسيل، ما تسبب في تعرضهم لمضاعفات شديدة، فضلًا عن إصابة أعداد منهم بكورونا وهو ما يشكل خطر شديد على صحتهم، لاسيما أن أصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر في نسب الوفاة بسبب الفيروس المستجد.

أيمن أبو العلا مرضى الفشل الكلوي حزب المصريين الأحرار فيروس كورونا

الخبر التالى:

التباعد والنظافة.. 3 نصائح من الصحة العالمية للطلاب قبل الامتحانات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 53758

    عدد المصابين

  • 14327

    عدد المتعافين

  • 2106

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8863037

    عدد المصابين

  • 4718284

    عدد المتعافين

  • 464892

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول تعليق من واشنطن على تصريح السيسي بشأن ليبيا