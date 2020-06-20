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برلمانية: إحالة قضية سد النهضة لمجلس الأمن يعكس حرص مصر على حقوقها المائية

11:34 م السبت 20 يونيو 2020
برلمانية: إحالة قضية سد النهضة لمجلس الأمن يعكس حرص مصر على حقوقها المائية

النائبة أنيسة حسونة

(مصراوي):

قالت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن إحالة مصر قضية سد النهضة الإثيوبي لمجلس الأمن وتقديم طلب للتأكيد على أهمية مواصلة المفاوضات، يعكس حرص الدولة المصرية وقيادتها على الاستمرار في طريق المفاوضات السلمية والسعي للوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق التراضي بين كل الأطراف.

ولفتت حسونة، في بيان لها، أن مصر لن تتنازل عن حق شعبها في مياه الشرب، لا سيما في ظل التعنت الإثيوبي الصادر وإصرارها على اتخاذ خطوات أحادية مخالفة للمبادىء التي تم الاتفاق عليها منذ بدء أزمة بناء بالسد وتأثيرها السلبي على حصة مصر في المياه.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر على أتم الاستعداد لمواجهة أي تصرفات أو إجراءات إثيوبية من شأنها الإضرار بحصة مصر في المياه والتي تمثل مصدر أساسي لشعب بأكمله.

أنيسة حسونة مجلس النواب سد النهضة إثيوبيا

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