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الإسكان" تُكشف حقيقة الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي

10:12 م السبت 20 يونيو 2020
الإسكان" تُكشف حقيقة الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي

مى عبدالحميد

نفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن "تفاصيل وحدات الإعلان الرابع عشر بالإسكان الاجتماعي"، مؤكدة أن ما تم نشره عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم حاليًا سحب كراسات الشروط، وسداد المقدمات لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ13 بالإسكان الاجتماعي بـ10 محافظات (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح).

وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما يُنشر بشأن المشروعات القومية، التي تنفذها الدولة حاليًا، والامتناع عن نشر الأخبار المغلوطة مُجهلة، والتي تتسبب في إحداث البلبلة، وتضر بمصالح المواطنين، مؤكدة ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة.​

مي عبدالحميد وزارة الإسكان الإسكان الاجتماعي الوحدات السكنية

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