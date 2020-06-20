وزير السياحة يزور مركز غوص بشرم الشيخ لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية

كتب- يوسف عفيفي:



زار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أحد مراكز الغوص بشرم الشيخ، لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة، واطلاع مراسلي وكالات الأنباء المحلية والعربية والعالمية عليها على الطبيعة لنقل هذه الصورة لدولهم، حيث إن رياضة الغوص أحد الرياضات والأنشطة المفضلة لدى السائحين.

وحضر الجولة، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وعبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحة والفندقية، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وهشام جبر رئيس غرفة الغوص.

وقدم مدير المركز، عرضًا تفصيليًا للإجراءات المتبعة بداية من دخول السائح إلى المركز وكتابة بياناته باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، ثم التوجه لطلب أدوات الغوص؛ حيث يقوم العامل المختص بتعقيم الادوات قبل اعطائها للسائح وبعد استخدامه لها، وإذا كان السائح مقيم بالفندق الموجود به مركز الغوص وسيقوم باستخدام الأدوات أكثر من مرة يتم تخصيص صندوق له لتخزين الأدوات لاستخدامها حتى انتهاء فترة اقامته على أن يقوم المركز بتعقيمها بشكل منتظم في كل مرة قبل وبعد الاستخدام، وإذا كان السائح لديه أدوات غوص خاصه به فيخصص له المركز صندوق لها ويقوم المركز بتعقيم هذه الادوات بشكل منتظم قبل وبعد الاستخدام.

وخلال الجولة أعرب الوزير، عن سعادته بأن مركز الغوص يقوم بتوزيع زجاجات مياة ملصق عليها شعار السلامة الصحية، الذي اطلقته الوزارة و هو عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، بداخله ثلاثة علامات هيروغليفية هي كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعني الحياة و الرخاء و الصحة، مؤكدا على أن هذه العلامة ستجعل السائح يعلم أنه سيتمتع في مصر بحياة ورخاء وصحه، وهذا هو ما نتمناه لكل السائحين بمصر.

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