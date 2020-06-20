الأوقاف تعلن فتح باب التطوع للواعظات من خريجي الأزهر ومراكز الوزارة الثقافية

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للعمل واعظات متطوعات من خريجات جامعة الأزهر الشريف والمراكز الثقافية التابعة للوزارة، علمًا بأنه يشترط في المتقدمات ما يأتي:

أولًا- خريجات جامعة الأزهر الشريف:

أن تكون المتقدمة من العاملات بالجامعة أو المعاهد الأزهرية أو معاهد القراءات، أو بأي جهة حكومية.

اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التي تجرى في هذا الشأن، في القرآن الكريم والفقه والسيرة النبوية والثقافة الإسلامية واللغة العربية.

ثانيًا- خريجات مراكز الثقافة الإسلامية:

أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل عالٍ على الأقل ومن العاملين بالحكومة أو القطاع العام.

أن تكون حاصلة على شهادة من أحد مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بتقدير جيد جدًا أو امتياز.

اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن والمذكورة أعلاه.

وطالبت وزارة الأوقاف الراغبات في العمل التقدم خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان، للتسجيل على موقعها الإلكتروني.

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