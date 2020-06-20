وفاة مخرجة بالتلفزيون متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا السمتجد"
أعلن شريف الشناوي، المخرج بالقناة الثانية، بالهيئة الوطنية للإعلام، وفاة زميلته المخرجة نجلاء محمود ياسين، المخرجة بالقناة نفسها، اليوم السبت، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وكتب "الشناوي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت القناة الثانية والهيئة الوطنية للإعلام مخرجة من أنشط العاملين بالتليفزيون المصري بسبب الإصابة بوباء كورونا، الزميلة المخرجة نجلاء محمود ياسين فى ذمة الله".
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