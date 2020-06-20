وسط إجراءات غير مسبوقة.. التعليم تنهي استعداداتها لامتحانات الثانوية

كتب- أسامة علي:

تابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع المديريات التعليمية بالمحافظات الاستعدادات النهائية لامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، والتي ستبدأ غدًا الأحد، في إطار الحرص على اتخاذ الإجراءات التي تضمن تحقيق سلامة أبنائنا الطلاب وأداء امتحانات آمنة ومنضبطة.

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بالتنسيق مع مديريات وزارة الصحة والسكان لموافاة اللجنة الثلاثية بالمحافظة بقوائم طلاب الثانوية العامة المصابين بفيروس كورونا، والمخالطين لحالات مصابة بالفيروس، لتعميمها على رؤساء لجان سير الامتحان.

وأشارت إلى ضرورة توفير مناخ مناسب للطلاب داخل لجان سير الامتحان والتعامل بهدوء مع الطلاب، والسماح للطلاب باستخدام الكمامات الطبية الخاصة بهم، حال رفضهم استخدام الكمامات الطبية التي يتم توزيعها عليهم داخل لجان سير الامتحان، فضلاً عن السماح للطلاب باصطحاب المتعلقات الشخصية (الوقائية فقط) داخل اللجان "المناديل- زجاجات المياة- المطهرات- الواقي البلاستيكي" مع تسليمهم المستلزمات الطبية الوقائية المقرر صرفها لهم.

وشددت على ضرورة عدم تداول الأدوات الشخصية للملاحظين داخل لجان سير الامتحان فيما بينهم وبين الطلاب ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة عند تسليم واستلام الملاحظين لكراسات الامتحان من وإلى الطلاب.

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