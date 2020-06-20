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وزير الطيران يتفقد إجراءات مكافحة فيروس "كورونا" في مطار شرم الشيخ

08:15 م السبت 20 يونيو 2020
وزير الطيران يتفقد إجراءات مكافحة فيروس "كورونا" في مطار شرم الشيخ

الطيار محمد منار عنبه

كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران، في جولة موسعة بمطار شرم الشيخ الدولي، اليوم السبت، للتأكد من جاهزية المطار لاستقبال الرحلات الدولية والاطمئنان على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاءت الجولة في إطار خطة العمل التي تم وضعها وتتضمن جولات تفقدية لوزير الطيران لجميع المطارات، للوقوف على تطبيق الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الوزارة استعدادًا لعودة الطيران المنتظم أول يوليو المقبل.

وتفقد الوزير صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب واستراحات الخدمة المميزة وبرج المراقبة الجوية، واطلع الوزير على أعمال التطوير بالترمك والدهانات الخاصة بالعلامات الاسترشادية لمهبط الطائرات، كما تفقد الوزير مكتب الحجر الصحي بالمطار، وتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد السلامة الصحية بدقة عالية، وتأكد من وضع الملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي في صالات السفر والوصول للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والركاب والالتزام بارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطار، بالإضافة إلى أعمال التعقيم والتطهير الشاملة داخل وخارج المطار، وتعقيم الأمتعة على سير الحقائب خلال السفر والوصول.

وطالب وزير الطيران العاملين بالمطار بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمسافرين والعمل على تيسير إجراءات السفر والوصول للتخفيف من التكدس في أماكن الكاونترات والجوازات للحد من انتشار الفيروس وتذليل كافة الصعوبات والتنسيق الدائم المستمر مع كافة الجهات العاملة بالمطار، لتقديم أفضل الخدمات للركاب وأكثرها أمانًا.

محمد منار فيروس كورونا مطار شرم الشيخ

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