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بطلق ناري.. "القوى العاملة" تكشف ملابسات مقتل مصري على يد مواطن سعودي

07:59 م السبت 20 يونيو 2020
بطلق ناري.. "القوى العاملة" تكشف ملابسات مقتل مصري على يد مواطن سعودي

محمد سعفان

كتب- يوسف عفيفي:


قالت وزارة القوى العاملة، إن شابًّا مصريًّا يُدعى "أحمد سعيد محمد الطاهر"، يعمل مندوب مبيعات في المملكة العربية السعودية، قُتل، وهو من مواليد 1994 بمحافظة الشرقية مركز أبو حماد.

وتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حسب بيان اليوم السبت، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، للوقوف على ملابسات الحادث، فضلًا عن متابعة حقوقه العمالية طرف كفيله، ومعرفة موعد دفن الجثمان طبقًا لما تسفر عنه التحقيقات بالتنسيق التام مع القسم القنصلي.

وتلقى الوزير تقريرًا عبر المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة، وليد عبدالرزاق، أشار فيه إلى أنه يتواصل مع القسم القنصلي؛ لمعرفة تفاصيل الحادث، فضلًا عن اسم الشركة التي يعمل بها لمتابعة مستحقاته النظامية.

وأعرب سعفان عن خالص تعازيه لأهل المتوفى، وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

وأصدر وزير القوى العاملة تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بجدة، بمجرد علمه بالحادث بمتابعة إجراءات دفن جثمان المواطن المصري بالتنسيق مع القنصلية، فضلًا عن متابعة مستحقاته المالية.

وأعلنت الجالية المصرية بالسعودية، مقتل شاب مصري في جدة، إثر إطلاق نار عليه من أحد السعوديين بسبب شجار نشب بينهما.​

محمد سعفان وزارة القوى العاملة السعودية مركز أبو حماد

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