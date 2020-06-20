عن ليبيا وسد النهضة والجيش المصري.. 25 رسالة من السيسي إلى المصريين

كتب- أسامة علي:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، وحدات القوات المقاتلة التابعة للقوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية.

وتطرق الرئيس السيسي، في حديثه إلى القضية الليبية، بالإضافة إلى ملف سد النهضة، موجهًا عددًا من الرسائل نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

1- هناك محاولات من بعض الدول؛ لإشعال الفتنة والصراع داخل ليبيا من خلال التوسع في استخدام السلاح.

2- "اللي بيحاول يستخدم السلاح في ليبيا لا هيعدي شرق ولا غرب".

3- يخطئ من يعتقد أن عدم تدخلنا في شؤون الدول الأخرى انعزال أو انكفاء.

4- حماية وتأمين البوابة الغربية لأمننا القومي، امتداد لأمن الأمة العربية ودول الجوار المباشر.

5- صبرنا لاستجلاء الموقف وإيضاح الحقائق، وليس ضعفًا أو ترددًا.

6- نقدر القادة والضباط والجنود من أبطال القوات المسلحة والأشقاء والأبناء من قبائل المنطقة الغربية.

7- ما شهدته اليوم فخر واعتزاز مني ومن شعب مصر العظيم، لما نمتلكه من منظومة متطورة ومعدات قتالية تجعلها قادرة على تنفيذ أي مهام تكلف بها لحماية وتأمين البلاد من كافة التحديات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن وحدوده الجوية والبرية والبحرية.

8- تحركت مصر إلى "مجلس الأمن" بملف "سد النهضة" لإعطاء السلوك السياسي والتفاوضي حتى نهايته.

9- "بأكد للشعب الإثيوبي، أنا تحدثت معكم في البرلمان منذ 5 سنوات وقلت نقدر التنمية في إثيوبيا، لكن يجب أن تقدروا الحياة في مصر، ووضعنا أساس لا ضرر ولا ضرار".

10- "محتاجين نتحرك بقوة من أجل إنهاء التفاوض والوصول إلى اتفاق لإبراز قدرتنا كدول عاقلة ورشيدة في الوصول إلى اتفاقيات تحقق المصلحة للجميع".

11- مصر لا ترغب في شيء إلا تحقيق أمن واستقرار وسلام ليبيا.

12- إذا تحرك الشعب الليبي وطالبنا بالتدخل ده إشارة للعالم على أن مصر وليبيا بلد واحد ومصالح واحدة وأمن واحد واستقرار واحد.

13- مصر لم تتدخل في ليبيا منذ سنوات لكن الموقف الآن مختلف.

14- "مستعدين لتقديم التضحيات اللازمة والشريفة مننا كلنا".

15- الاستعداد القتالي صار أمرًا ضروريًا وحتميًا في ظل حالة عدم الاستقرار بالمنطقة.

16- ما نشهده من تهريب للسلاح والمخدرات وتجارة البشر وهجرة غير شرعية ولعل الأزمة الليبية خير شاهد على حديثنا.

17- حذرت مصر على مدار عقد كامل من مخاطر تصاعدها وحرصت على دعم جهود التوصل؛ لتسوية شاملة وإعادة الاستقرار والأمن في ليبيا.

18- اتخذت مصر موقفًا استراتيجيًا ثابتًا داعيًا إلى التوصل لاستراتيجية تضمن سلامة الأراضي الليبية.

19- مصر حريصة على إتاحة المجال لكافة مكونات المجتمع الليبي؛ للمشاركة في تحديد مستقبل الدولة وإدارة مقدراتها.

20- هدف مصر في الأزمة الليبية هو الوصول لحل سياسي.

21- خط "سرت/الجفرة" خط أحمر بالنسبة لمصر.

22- "عمرنا ما كنا غزاة ولا معتدين، ولو كنا بنفكر كده، كنا ممكن نعمل الكلام ده من سنة واتنين وتلاتة وأربعة لكن معملناش ده احترامًا لليبيين".

23- "هاتوا أبناء القبائل الليبية الوطنية ندربهم ونسلحهم للدفاع عن ليبيا بنقول الخط اللي وصلت ليه القوات الحالية سواء المنطقة الشرقية أو الغربية كلهم أبناء ليبيا ونتكلم عن شعب ليبيا وليس ضد طرف أو مع طرف".

24- أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا، بات له الشرعية الدولية لدعم استعادة الأمن والاستقرار داخل ليبيا، وحماية حدود مصر الغربية وحقن دماء الشعب الليبي بوقف إطلاق النار.

25- تدخلنا لمنع أي طرف تجاوز الأوضاع الحالية ووقف إطلاق النار الفوري وإطلاق مفاوضات تسوية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين.​