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نقيب المعلمين ينعى شهداء الواجب من مراقبي الثانوية العامة بالبحر الأحمر

07:03 م السبت 20 يونيو 2020
نقيب المعلمين ينعى شهداء الواجب من مراقبي الثانوية العامة بالبحر الأحمر

خلف الزناتي نقيب المعلمين

نعى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، معلمين من شهداء الواجب مراقبي الثانوية العامة، الذين لقوا مصرعهم في انقلاب أتوبيس نقل خاص بمدينة الشلاتين، حيث كانوا في طريقهم لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر للمشاركة في أعمال الملاحظة بلجان الثانوية العامة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

ووجه الزناتي بسرعة تحرك رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر لتقديم كل المساعدة لأسر المتوفين، والدعم الكامل لجميع المعلمين المصابين في حادث السير، ومتابعة حالتهم الصحية لحين خروجهم من المستشفى.

خلف الزناتي نقيب المعلمين اتحاد المعلمين العرب مراقبي الثانوية العامة انقلاب أتوبيس نقل

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