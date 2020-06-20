رئيس السكة الحديد يتفقد محطات خط "بنها - الإسماعيلية" (صور)



كتب- أسامة علي:



أجرى المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، جولة تفقدية اليوم السبت، بالموتور على خط "بنها / الإسماعيلية"، متفقدًا السكك والمحطات والأبراج والمزلقانات وما تم الانتهاء منه في مشروع كهربة الإشارات على طول الخط، رافقه خلالها مسئولو الإدارات المعنية ومدير المنطقة والمحاسب رئيس شركة الخدمات المتكاملة لأعمال التأمين والنظافة، ومسئولو شركة سيمنس الألمانية واستشاري المشروع إيتالفير الإيطالية.

وبدأت الجولة بتفقد محطة بنها للوقوف على انتظام سير العمل بها ووجه رئيس الهيئة بضرورة استبدال الأرشيف الورقي بكافة مكاتب المحطة بنظام إلكتروني حديث مع توفير أجهزة الكمبيوتر اللازمة لإحداث تلك النقلة.

ونفذ رسلان جولة لتفقد محطات (منية السباع، شبلنجة، العزيزية، منيا القمح، الجديدة، الفرافرة، الزنكلون، الزقازيق، الشبانات، الصوة، أبو حماد، القصاصين، المحسمة، أبو صوير، الإسماعيلية).

ووجه رسلان، باستكمال أعمال الصيانة الميكانيكية للسكك وإغلاق المعابر غير القانونية، وقص الهيش والحلفا وزيادة منسوب البازلت في بعض المسافات بالسكك، ورفع ناتج التجديدات من على السكك وأحواش المحطات، ونظافة الأحواش ورفع المخلفات من على جانبي السكك، ورص وتستيف الخردة بالأحواش وتجمعيها بأماكن آمنة تمهيدًا للتصرف فيها بالطرق القانونية.

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