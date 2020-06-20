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للحصول على خدمات التموين إلكترونيًّا.. ١٠ ملايين يسجلون أرقام هواتفهم عبر "دعم مصر"

04:53 م السبت 20 يونيو 2020
للحصول على خدمات التموين إلكترونيًّا.. ١٠ ملايين يسجلون أرقام هواتفهم عبر "دعم مصر"

١٠ ملايين يسجلون أرقام هواتفهم عبر "دعم مصر"

كتب- محمد سامي:
قال تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المواطنين مستمرون في تسجيل أرقام المحمول لأصحاب البطاقات التموينية على موقع "دعم مصر"، لصالح المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز.

وأضاف التقرير أنه تم تسجيل ما يقرب من 10 ملايين رقم محمول صحيح حتى الآن لأصحاب البطاقات أو الأفراد المستفيدة من منظومة الدعم، وأن كل مَن يتلقون رسائل على بون صرف الخبز أو بون صرف السلع التموينية تفيد بكتابة رقم المحمول عليهم الدخول على موقع دعم مصر لتسجيل أرقام محمول صحيحة بأسمائهم.

وأوضح التقرير أنه من خلال رقم هاتف المحمول يستطيع المواطن الحصول على الخدمات إلكترونيًّا من خلال الموقع؛ خصوصًا استخراج بطاقات بدل التالف والتواصل مع أصحاب البطاقات وإبلاغهم بأي شيء يفيدهم عن منظومة الدعم.

وأشار التقرير إلى أن من لا يتلقون أية رسائل على بونات صرف الخبز أو بونات صرف السلع تفيد كتابة رقم المحمول على موقع دعم مصر، فهم مَن يوجد لهم بالفعل أرقام محمول مسجلة وصحيحة.

بطاقات التموين خدمات التموين مستحقي الدعم وزارة التموين الخدمات الالكترونية

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