السيسي: اللي بيحاول يستخدم السلاح في لبييا لا هيعدي شرق ولا غرب

كتب- محمد نصار:

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من محاولات بعض الدول إشعال الفتنة والصراع داخل ليبيا من خلال التوسع في استخدام السلاح.

وقال السيسي، على هامش تفقده لاستعدادات القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت: اللي بيحاول يستخدم السلاح في ليبيا لا هيعدي شرق ولا غرب.

وأكد الرئيس: يخطئ من يعتقد أن عدم تدخلنا في شؤون الدول الأخرى هو انعزال أو انكفاء.. لا والله، رأينا أنه قد يكون له تأثير سلبي على استقرار هذه الدول.