أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

السيسي: اللي بيحاول يستخدم السلاح في لبييا لا هيعدي شرق ولا غرب

04:44 م السبت 20 يونيو 2020
السيسي: اللي بيحاول يستخدم السلاح في لبييا لا هيعدي شرق ولا غرب

الرئيس السيسي في المنطقة الغربية العسكرية

كتب- محمد نصار:

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من محاولات بعض الدول إشعال الفتنة والصراع داخل ليبيا من خلال التوسع في استخدام السلاح.

وقال السيسي، على هامش تفقده لاستعدادات القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت: اللي بيحاول يستخدم السلاح في ليبيا لا هيعدي شرق ولا غرب.

وأكد الرئيس: يخطئ من يعتقد أن عدم تدخلنا في شؤون الدول الأخرى هو انعزال أو انكفاء.. لا والله، رأينا أنه قد يكون له تأثير سلبي على استقرار هذه الدول.

الرئيس السيسي المنطقة الغربية العسكرية ليبيا

الخبر التالى:

للحصول على خدمات التموين إلكترونيًّا.. ١٠ ملايين يسجلون أرقام هواتفهم عبر "دعم مصر"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 52211

    عدد المصابين

  • 13928

    عدد المتعافين

  • 2017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8785989

    عدد المصابين

  • 4645502

    عدد المتعافين

  • 463150

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي: أي تدخل من الدولة المصرية في ليبيا بات له الشرعية الدولية