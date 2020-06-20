السيسي: يخطئ من يعتقد أن حلمنا ضعف أو صبرنا تردد
كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يقدر الجهود المشتركة والمستمرة في حماية وتأمين البوابة الغربية لأمننا القومي والذي هو امتداد لأمن الأمة العربية ودول الجوار المباشر.
وأضاف السيسي: يخطئ من يعتقد أن حلمنا ضعف ويخطئ من يعتقد أو يظن أن الصبر تردد.. لا والله صبرنا لاستجلاء الموقف وإيضاح الحقائق وليس ضعفا أو ترددًا.
وأوضح السيسي، على هامش تفقده لاستعدادات القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية: يخطئ من يعتقد أن عدم تدخلنا في شؤون الدول الأخرى هو انعزال أو انكفاء.. لا والله، رأينا أنه قد يكون له تأثير سلبي على استقرار هذه الدول لكن اللي بيحاول يستخدم السلاح في ليبيا لا هيعدي شرق ولا غرب.
وأضاف أنه يقدر القادة والضباط والجنود من أبطال القوات المسلحة والأشقاء والأبناء من قبائل المنطقة الغربية.
وتابع: ما شهدته اليوم فخر واعتزاز مني ومن شعب مصر العظيم لما نمتلكه من منظومة متطورة ومعدات قتالية تجعلها قادرة على تنفيذ أي مهام تكلف بها لحماية وتأمين البلاد من كافة التحديات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن وحدوده الجوية والبرية والبحرية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
52211
عدد المصابين
-
13928
عدد المتعافين
-
2017
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
8785989
عدد المصابين
-
4645502
عدد المتعافين
-
463150
عدد الوفيات
إعلان