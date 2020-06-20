السيسي: يخطئ من يعتقد أن حلمنا ضعف أو صبرنا تردد

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يقدر الجهود المشتركة والمستمرة في حماية وتأمين البوابة الغربية لأمننا القومي والذي هو امتداد لأمن الأمة العربية ودول الجوار المباشر.

وأضاف السيسي: يخطئ من يعتقد أن حلمنا ضعف ويخطئ من يعتقد أو يظن أن الصبر تردد.. لا والله صبرنا لاستجلاء الموقف وإيضاح الحقائق وليس ضعفا أو ترددًا.

وأوضح السيسي، على هامش تفقده لاستعدادات القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية: يخطئ من يعتقد أن عدم تدخلنا في شؤون الدول الأخرى هو انعزال أو انكفاء.. لا والله، رأينا أنه قد يكون له تأثير سلبي على استقرار هذه الدول لكن اللي بيحاول يستخدم السلاح في ليبيا لا هيعدي شرق ولا غرب.

وأضاف أنه يقدر القادة والضباط والجنود من أبطال القوات المسلحة والأشقاء والأبناء من قبائل المنطقة الغربية.

وتابع: ما شهدته اليوم فخر واعتزاز مني ومن شعب مصر العظيم لما نمتلكه من منظومة متطورة ومعدات قتالية تجعلها قادرة على تنفيذ أي مهام تكلف بها لحماية وتأمين البلاد من كافة التحديات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن وحدوده الجوية والبرية والبحرية.