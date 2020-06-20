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مطار القاهرة يستقبل 3 رحلات تقل 601 مصري عالق بعدة دول

04:31 م السبت 20 يونيو 2020
مطار القاهرة يستقبل 3 رحلات تقل 601 مصري عالق بعدة دول

مطار القاهرة يستقبل 3 رحلات تقل 601 مصري عالق بعدة

كتب- محمد عبيد:
استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 3 رحلات طيران استثنائية على متنها نحو 601 من المصريين العالقين بالولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وإثيوبيا، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية؛ بسبب فيروس كورونا.

وقالت مصادر بالمطار: وصلت رحلة سيرتها شركة مصر للطيران قادمة من نيويورك على متنها 290 راكبًا، ووصلت رحلة الخطوط السعودية قادمة من الرياض وتقل 147 راكبًا، واستقبل المطار رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا والتي تقل 164 راكبًا من المصريين.

وأشارت المصادر إلى خضوع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا.

المصريين العالقين مطار القاهرة عودة المصريين

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