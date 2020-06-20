قائد المنطقة الغربية العسكرية: جاهزون لكل مَن تسول له نفسه المساس بأمن مصر

كتب- يوسف عفيفي:

قال اللواء أركان حرب شريف أحمد قائد المنطقة الغربية العسكرية، إن القوات المسلحة المصرية متسلحة بالروح المعنوية، ومقدرة ومراقبة للتهديدات الحالية والمنتظرة، متابعًا: جاهزون لكل مَن تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي.

وشدد قائد المنطقة على أن جنود القوات المسلحة لديهم العزيمة والإصرار في هذه الفترة المهمة والحاسمة في تاريخ الوطن على تنفيذ كل المهام التدريبية والعملياتية بكفاءة عالية.

وأضاف قائد المنطقة الغربية العسكرية: "سنظل دومًا طليعة هذه الأمة في تحقيق أمنها القومي في ظل الثقة الغالية التي يضعها الشعب المصري في قواته المسلحة".

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.