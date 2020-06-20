أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

السيسي يكشف سبب لجوء مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

04:22 م السبت 20 يونيو 2020
السيسي يكشف سبب لجوء مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

الرئيس السيسي

كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه عندما تحركت مصر إلى مجلس الأمن فيما يتعلق بملف سد النهضة، كان لإعطاء الملف سد النهضة السلوك السياسي والتفاوضي حتى نهايته.
وأضاف السيسي، في كلمته أمام قادة وضباط وجنود المنطقة الغربية: "بأكد للشعب الإثيوبي، أنا تحدثت معكم في البرلمان منذ 5 سننوات وقلت نقدر التنمية في إثيوبيا، لكن يجب أن تقدروا الحياة في مصر ووضعنا أساس لا ضرر ولا ضرار".

وأوضح: "إحنا محتاجين نتحرك بقوة من أجل إنهاء التفاوض والوصول إلى اتفاق لإبراز قدرتنا كدول عاقلة ورشيدة في الوصول إلى اتفاقيات تحقق المصلحة للجميع".

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، إحالة ملف سد النهضة إلي مجلس الأمن التابع للأم المتحدة حتى يتدخل للوصول إلى حل عادل ومتوازن لقضية السد الإثيوبي الذي تتفاوض حولها مصر والسودان وإثيوبيا منذ 10سنوات تقريباً.

سد النهضة مجلس الأمن اثيوبيا الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي

الخبر التالى:

قائد المنطقة الغربية العسكرية: جاهزون لكل مَن تسول له نفسه المساس بأمن مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 52211

    عدد المصابين

  • 13928

    عدد المتعافين

  • 2017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8477948

    عدد المصابين

  • 4444418

    عدد المتعافين

  • 452225

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي: أي تدخل من الدولة المصرية في ليبيا بات له الشرعية الدولية