السيسي يكشف سبب لجوء مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه عندما تحركت مصر إلى مجلس الأمن فيما يتعلق بملف سد النهضة، كان لإعطاء الملف سد النهضة السلوك السياسي والتفاوضي حتى نهايته.

وأضاف السيسي، في كلمته أمام قادة وضباط وجنود المنطقة الغربية: "بأكد للشعب الإثيوبي، أنا تحدثت معكم في البرلمان منذ 5 سننوات وقلت نقدر التنمية في إثيوبيا، لكن يجب أن تقدروا الحياة في مصر ووضعنا أساس لا ضرر ولا ضرار".

وأوضح: "إحنا محتاجين نتحرك بقوة من أجل إنهاء التفاوض والوصول إلى اتفاق لإبراز قدرتنا كدول عاقلة ورشيدة في الوصول إلى اتفاقيات تحقق المصلحة للجميع".

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، إحالة ملف سد النهضة إلي مجلس الأمن التابع للأم المتحدة حتى يتدخل للوصول إلى حل عادل ومتوازن لقضية السد الإثيوبي الذي تتفاوض حولها مصر والسودان وإثيوبيا منذ 10سنوات تقريباً.