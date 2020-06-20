السيسي: (سرت والجفرة) في ليبيا بالنسبة لنا خط أحمر

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هدف مصر في الأزمة الليبية هو الوصول لحل سياسي.

وأضاف: "نستهدف الوصول إلى حل سياسي خط - سرت الجفرة- بالنسبة لينا خط أحمر وعمرنا ما كنا غزاة ولا معتدين ولو كنا بنفكر كده كنا ممكن نعمل الكلام ده من سنة واتنين وتلاتة وأربعة لكن معملناش ده احتراما لليبين.

وتابع: "هاتوا أبناء القبائل اليبية الوطنية ندربهم ونسلحهم للدفاع عن ليبيا بنقول الخط اللي وصلت ليه القوات الحالية سواء المنطقة الشرقية أو الغربية كلهم أبناء ليبيا ونتكلم عن شعب ليبيا وليس ضد طرف أو مع طرف".