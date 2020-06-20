وصول 11 رحلة طيران تقل 1580 عاملًا عالقًا بالكويت.. اليوم



كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه تلقى تقريرًا عاجلًا، اليوم السبت، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًّا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا.



وكشف التقرير عن أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 15 رحلة طيران تحمل على متنها 2215 راكبًا إلى مطارات 4 دول: مصر والهند والتيبال وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 11 رحلة تقل 1580 عاملًا من العالقين.



وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ11 ستصل إلى 4 مطارات (القاهرة والإسكندرية وأسيوط وسوهاج).



وأشار التقرير، الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، إلى أنه تقرر تسيير 11 رحلة مغادرة للعاملين المصريين بالكويت، اليوم السبت، وفقًا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعًا 1580 عاملًا، كالتالي:



- الرحلة الأولى، على "إير كايرو" رقم 2502، قيام من مطار الكويت الساعة 1.00؛ وعلى متنها 145 عاملًا، وتصل مطارالقاهرة.



- الرحلة الثانية، على العربية- مصر رقم 722 وتغادر الكويت 2.35؛ وعلى متنها 145 عاملا وتصل إلى مطار القاهرة.



- الرحلة الثالثة، الكويتية رحلة رقم 1653 قيام من الكويت 9.05؛ وعلي متنها 130 عاملًا، وصول مطار سوهاج.



- الرحلة الرابعة، على العربية- مصر رقم 210 قيام من الكويت 11.35؛ علي متنها 145 عاملًا تصل إلى مطار سوهاج.



- الرحلة الخامسة، على النيل رقم 6888 قيام من الكويت 14.00؛ وعلى متنها 145 عاملًا، وتصل مطار القاهرة.



- الرحلة السادسة، الجزيرة رقم 1723 قيام من الكويت الساعة 14.50؛ وعلي متنها 145 عاملًا وتصل مطار الإسكندرية.



- الرحلة السابعة، على طيران الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 15.00؛ وعلي متنها 145 عاملًا، تصل إلى أسيوط.



- الرحلة الثامنة، على الجزيرة رحلة رقم 1733 قيام من الكويت 17.05؛ وعلى متنها 145 عاملًا تصل إلى مطار القاهرة.



- الرحلة التاسعة، على "إير كايرو" رقم 2416، قيام من الكويت 17.30، وصول مطار سوهاج؛ وعلي متنها 145 عاملًا.



- الرحلة العاشرة، على العربية- مصر رحلة رقم 554 قيام من الكويت 18.25 وصول مطار أسيوط؛ وعلى متنها 145 عاملًا.



- الرحلة الحادية عشرة، طيران الجزيرة، رحلة رقم 1715 قيام من الكويت 19.00، وصول مطار سوهاج، وعلي متنها 145 عاملًا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.