وسائل الإعلام الكويتية تبرز تصريحات الرئيس السيسي حول قدرة الجيش على حماية أمن مصر

الكويت – (أ ش أ):

أبرزت وسائل الإعلام الكويتية، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أدلى بها اليوم السبت، خلال تفقده لعناصر المنطقة الغربية العسكرية والتي أكد خلالها أن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة، وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل حدود البلاد وخارجها.

وبثت عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية والصحف الكويتية عبر موقعها الإلكترونية ومنها (القبس)، و(الأنباء)، و(النهار)، و(الوسط)، و(الجريدة)، في أخبار عاجلة تصريحات الرئيس السيسي التي أدلى بها خلال تفقده لعناصر المنطقة الغربية العسكرية.

وعلى صعيد أبناء الجالية المصرية في الكويت، اعتبر أبناء الجالية من خلال تغريداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تصريحات الرئيس السيسي، بمثابة رسالة طمأنة لكل المصريين فى الداخل والخارج، وانها تعزز من ثقة المصريين المطلقة في جيشهم وقيادتهم.

وأكد أبناء الجالية أن تصريحات الرئيس السيسي، تمثل رسالة لكل من تسول له نفسه، العبث بأمن ومقدرات مصر والمصريين، معربين عن فخرهم بوجود جيش مصري قوي، يحمى السلام وعملية التنمية الشاملة التي تنتهجها مصر في عهد الرئيس السيسي من جانب، ويكون سيفا فى وجه أي معتدى على كرامة المصريين من جانب آخر.

وشدد أبناء الجالية المصرية في الكويت، على مدى حرص واهتمام الرئيس السيسي، ومن خلفه كافة أجهزة الدولة، بالمواطنين المصريين في الخارج، وهو ما تجلى بوضوح في عودة العمال المصريين الذين كانوا محتجزين في ليبيا، عقب يومين فقط من وعد الرئيس السيسي بإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.