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تشهده مصر والعالم غدًا.. "القومي للبحوث الفلكية" يكشف عن فوائد "الكسوف الشمسي"

12:31 م السبت 20 يونيو 2020
تشهده مصر والعالم غدًا.. "القومي للبحوث الفلكية" يكشف عن فوائد "الكسوف الشمسي"

كسوف للشمس

كتب- يوسف عفيفي:

تشهد مصر والعالم، غدًا الأحد، كسوفًا جزئيًّا وحلقيًّا للشمس، في نهاية شهر شوال وعند اقتران شهر ذي القعدة لعام 1441هـ.

وكشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، لـ"مصراوي"، اليوم السبت، عن فوائد ظاهرة كسوف الشمس، والمتمثلة في التالي:

- ظاهرة طبيعية توضح علاقة الأرض والشمس والقمر بعضها مع بعض، ولا علاقة لها بأي أحداث كما يتصور البعض.

- تفيد في ضبط الحسابات الفلكية بالنسبة إلى الشهور العربية وتأكيد دقة مواعيد بداية الأشهر الهجرية ونهايتها (القمرية)؛ إذ يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع، أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير إلى قرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد.

- تفيد المتخصصين في دراسات وأبحاث يتم إجراؤها على سطح القمر، ونسبة الانبعاثات الشمسية التي تخرج من ضوء الشمس وتحديد الأشعة الضارة والمفيدة.

- المساعدة في عمل أطلس شمسي؛ لتحديد أفضل الأماكن لإنشاء مشروعات الطاقة الشمسية.

- تدقيق التوقيت الزمني بين الدول، من واقع رصد زمن حدوث الظاهرة في الأماكن المتعاقبة التي تمر بها.

وقال القاضي إن الظاهرة تبدأ في تمام الساعة 6.23 دقيقة صباحًا وتستمر لمدة ساعتين، لافتاً إلى أن الجميع يترقب هذه الظاهرة؛ حيث تعتبر ثالث ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف خلال عام 2020م.

الكسوف الشمسي جاد القاضي المعهد القومي للبحوث الفلكية الشمس

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