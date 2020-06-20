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الصرف يبدأ غدا.. 5 أيام لصرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

12:01 م السبت 20 يونيو 2020
الصرف يبدأ غدا.. 5 أيام لصرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

صرف منحة العمالة غير المنتظمة


كتب - يوسف عفيفي:
تبدأ وزارة القوى العاملة، غدا الأحد 21 يونيه وحتى 25 يونيو الجاري في صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من وباء فيروس كورونا المستجد، والبالغ قدرها 500 جنيه.

ووضعت وزارة القوى العاملة، بعض الإجراءات الجديدة للتسهيل على العمال المستحقين وحافظا على سلامة الجميع - المواطنين والموظفين-.
وقسمت الوزارة، المستفيدين من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف حفاظا على سلامة الجميع، مع التأكيد على جاهزية ماكينات الصرف من خلال 14 ألف ماكينة على مستوى الجمهورية.

وشملت الإجراءات التي وضعتها الحكومة، إتاحة إمكانية الصرف للمواطن من أي ماكينة صراف آلي بدون التوجه إلى ماكينة محددة بدون خصم أي عمولات وذلك بموجب الكارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى، بالإضافة إلى تحديد عدد المستحقين للصرف يوميا ويبلغ نحو 260 ألف عامل مستحق يوميا.

وناشدت وزارة القوى العاملة، الفئات المستحقة من العمالة غير المنتظمة، عدم الذهاب لأماكن الصرف، إلا بعد التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون المستحق منعا التزاحم وحفاظا على سلامة الجميع من وباء كورونا المستجد.

ومن المقرر، إرسال وزارة الاتصالات، رسالة نصية لكل مستحق على تليفونه الشخصي قبل ميعاد الصرف بـ 48 ساعة لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي.

ويبلغ عدددد المستحقين للمنحة في المرحلة الثانية، نحو مليون و600 ألف و216 عاملا، يصرفون أكثر من 800 مليون جنيه.

صرف المنحة العمالة غير المنتظمة محمد سعفان القوى العاملة

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